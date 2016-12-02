Сотрудник МВД Башкирии получил 4 миллиона за ложные документы

Наталья КУЗНЕЦОВА

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

МВД Башкирии выявило факт мошенничества со стороны своего сотрудника, сообщает пресс-служба силового ведомства. Это было сделано в ходе служебной проверки подразделением собственной безопасности. Мошенникам оказался замначальника "Центра хозяйственного и сервисного обеспечения" МВД Башкирии

По предварительным данным, в 2012 году он предоставил ложные документы для получения денежных средств на приобретение жилья. В результате сотрудник неправомерно получил более 4 миллионов рублей, которые присвоил.

Материалы проверки были переданы в следственные органы. В отношении сотрудника было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

— После вступления в силу приговора суда он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством, – уточнили в пресс-службе.