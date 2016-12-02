В Башкирии рабочий отрубил голову своему коллеге

Рустэм БАШКИРЦЕВ

На мужчину упал металлический лист

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

В Стерлитамаке погиб рабочий предприятия. Против его коллеги возбудили уголовное дело. 57-летний слесарь-ремонтник одного из заводов, во время работ нарушил правила безопасности при проведении строительных работ и сбросил металлический лист с высоты. Внизу находился его 47-летний коллега, который в это время разливал бетон, и упавшим листом ему отсекло голову. Горожанин скончался на месте.

По факту было возбуждено уголовное дело, его материалы уже переданы в суд.

На скамье подсудимых оказались как слесарь, так и 29-летний начальник участка, который за нарушил требования охраны труда.