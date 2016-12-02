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2 декабря, пятница
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии рабочий отрубил голову своему коллеге// 02.12.2016
На мужчину упал металлический лист
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
В Стерлитамаке погиб рабочий предприятия. Против его коллеги возбудили уголовное дело. 57-летний слесарь-ремонтник одного из заводов, во время работ нарушил правила безопасности при проведении строительных работ и сбросил металлический лист с высоты. Внизу находился его 47-летний коллега, который в это время разливал бетон, и упавшим листом ему отсекло голову. Горожанин скончался на месте.
По факту было возбуждено уголовное дело, его материалы уже переданы в суд.
На скамье подсудимых оказались как слесарь, так и 29-летний начальник участка, который за нарушил требования охраны труда.
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