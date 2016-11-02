В Башкирии жизнь человека оценили в миллион рублей

Ольга КОРЗИК

Такую сумму взыскали с виновника ДТП, в котором погибла 22-летняя девушка.

Октябрьский городской суд обязал виновника ДТП, в котором в 2013 году погибли три человека, выплатить родственникам одного из погибших один миллион рублей, сообщает прокуратура республики.

Авария произошла в октябре 2013 года. Тогда водитель маршрутного автобуса «Ford» нарушил правила дорожного движения при обгоне автомобиля и столкнулся с фурой. В ДТП погибли трое пассажиров автобуса, еще одному был причинен тяжкий вред здоровью. Позже он был осужден к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении.

- Впоследствии родители одной из погибших обратились в суд за взысканием с осужденного денежной компенсации, - сообщает пресс-служба прокуратуры.