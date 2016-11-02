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2 ноября, среда
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии жизнь человека оценили в миллион рублей// 02.11.2016
Такую сумму взыскали с виновника ДТП, в котором погибла 22-летняя девушка.
Октябрьский городской суд обязал виновника ДТП, в котором в 2013 году погибли три человека, выплатить родственникам одного из погибших один миллион рублей, сообщает прокуратура республики.
Авария произошла в октябре 2013 года. Тогда водитель маршрутного автобуса «Ford» нарушил правила дорожного движения при обгоне автомобиля и столкнулся с фурой. В ДТП погибли трое пассажиров автобуса, еще одному был причинен тяжкий вред здоровью. Позже он был осужден к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении.
- Впоследствии родители одной из погибших обратились в суд за взысканием с осужденного денежной компенсации, - сообщает пресс-служба прокуратуры.
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