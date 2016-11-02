В Башкирии Сбербанк оштрафовали на 10 тысяч рублей за «самоуправство»

Константин КЛИМОВ

Со счёта уфимца пропало несколько тысяч рублей, после проверки выяснилось, что деньги снял банк.

Прокуратура Калининского района Уфы отреагировала на обращение уфимца о «самоуправстве» Сбербанка. В заявлении говорилось, что в апреле этого года мужчина снял со своей кредитной карты 50 тысяч рублей, в результате образовался долг. Чтобы погасить образовавшуюся задолженность, банк без согласования с клиентом снял шесть тысяч рублей с его зарплатной карты.

Как сообщили в прокуратуре, банк не имел права этого делать, несмотря на то, что возможность снятия денег с другого счёта предусмотрена договором кредитования.

По результатам проверки было возбуждено административное дело по статье 14.8 административного кодекса (внесение в договор условий, ущемляющих права потребителя). По результатам рассмотрения Сбербанк оштрафован на 10 тысяч рублей.