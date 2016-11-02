|
2 ноября, среда
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии Сбербанк оштрафовали на 10 тысяч рублей за «самоуправство»// 02.11.2016
Со счёта уфимца пропало несколько тысяч рублей, после проверки выяснилось, что деньги снял банк.
Прокуратура Калининского района Уфы отреагировала на обращение уфимца о «самоуправстве» Сбербанка. В заявлении говорилось, что в апреле этого года мужчина снял со своей кредитной карты 50 тысяч рублей, в результате образовался долг. Чтобы погасить образовавшуюся задолженность, банк без согласования с клиентом снял шесть тысяч рублей с его зарплатной карты.
Как сообщили в прокуратуре, банк не имел права этого делать, несмотря на то, что возможность снятия денег с другого счёта предусмотрена договором кредитования.
По результатам проверки было возбуждено административное дело по статье 14.8 административного кодекса (внесение в договор условий, ущемляющих права потребителя). По результатам рассмотрения Сбербанк оштрафован на 10 тысяч рублей.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
02.11.2016 // ФОТОФАКТ
Уфимские моржи открыли сезон
02.11.2016 // ПОЛЕЗНО
В выходные уфимцев ждут на ярмарках
02.11.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии за 20 лет число фермерских хозяйств увеличилось всего в два раза
02.11.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
В Уфе частично перекроют движение на трех улицах
02.11.2016 // 5-Я КОЛОНКА
Тихая месть Рустэма Хамитова?
02.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Радио Башкортостана начало вещание в FM-диапазоне
5-Я КОЛОНКА
Бывший министр молодежной политики и спорта Башкирии Рамиль Хисаметдинов рассуждает о строительстве мечети Ар-рахим.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте