В Башкирии задержали наркодилера из Афганистана

Злата ЗУКОВИЧ

В России он намеревался сбыть сильнодействующие препараты.

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков республиканской таможни вместе с полицейскими задержали гражданина Афганистана, который подозревается в контрабанде и сбыте сильнодействующих веществ, сообщили в пресс-службе башкирской таможни.

У подозреваемого изъяли 12 стеклянных ампул с жидкостью массой более 12 граммов. В жидкости были обнаружены тестостерон, сустанон и нандролон. Задержанный приобрел запрещенные препараты в Афганистане и незаконно привез их в Россию. В его отношении возбуждены уголовные дела по статьям «Контрабанда сильнодействующих веществ» и «Сбыт сильнодействующих веществ в крупном размере».