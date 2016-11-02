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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии задержали наркодилера из Афганистана// 02.11.2016
В России он намеревался сбыть сильнодействующие препараты.
Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков республиканской таможни вместе с полицейскими задержали гражданина Афганистана, который подозревается в контрабанде и сбыте сильнодействующих веществ, сообщили в пресс-службе башкирской таможни.
У подозреваемого изъяли 12 стеклянных ампул с жидкостью массой более 12 граммов. В жидкости были обнаружены тестостерон, сустанон и нандролон. Задержанный приобрел запрещенные препараты в Афганистане и незаконно привез их в Россию. В его отношении возбуждены уголовные дела по статьям «Контрабанда сильнодействующих веществ» и «Сбыт сильнодействующих веществ в крупном размере».
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