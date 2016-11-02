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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии экс-главу сельсовета заподозрили в растрате// 02.11.2016
Следствие считает, что он с сообщниками похитил более 380 тысяч рублей.
Белорецкая межрайонная прокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении в отношении 58-летнего Юрия Калугина, 27-летнего Дмитрия Петрова и 40-летнего Андрея Немоляева, сообщает прокуратура республики. В зависимости от роли и степени участия их обвиняют в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ), растрате вверенного имущества в крупном размере, совершенное организованной группой (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Следствие считает, что в 2009 году Дмитрий Петров с целью хищения из бюджета крупной денежной суммы создал организованную преступную группу, куда вошли глава Туканского сельсовета Юрий Кулагин и владелец строительного бизнеса в Челябинске Андрей Немоляев.
Сообщники разработали план, согласно которому Калугин заключил с фирмой Немоляева контракт на ремонт систем отопления многоквартирного дома в селе Тукан, а через несколько дней глава сельсовета Кулагин подписал документы о полном выполнении предусмотренных договором работ. На счет фирмы было перечислено более 380 тыс. руб.
- Сообщники похитили указанную сумму и, чтобы скрыть преступление, создали видимость проведения работ, закупив незначительную часть материалов. Фактические затраты подрядчика составили около 80 тыс руб, - сообщили в прокуратуре.
Ущерб бюджету от их действий оценен как «крупный».
В настоящее время Немоляев находится под стражей, так как в ходе следствия он пытался скрыться от правоохранительных органов и был объявлен в розыск.
После того, как копии обвинительного заключения вручат обвиняемым, дело будет передано в суд.
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