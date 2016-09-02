В Уфе директора управляющей компании наказали за необоснованный рост платежей

Ольга КОРЗИК

Его компания при расчете платежей в два раза завышала площадь принадлежащих жильцам помещений.

В Уфе на 50 тыс руб оштрафован директор ООО «УК Строй-город», сообщает прокуратура республики.

В прокуратуру Ленинского района обратились жильцы дома №58 по улице Аксакова. Они рассказали о том, что с июля прошлого года управляющая компания при расчете платы за содержание и ремонт многоквартирного дома до двух раз завышала площадь принадлежащих жильцам помещений. Это приводило к необоснованному росту коммунальных платежей. В ходе прокурорской проверки эти данные были подтверждены и возбуждено административное дело по статье «нарушение установленного порядка ценообразования», в результате рассмотрения которого на предпринимателя был наложен штраф.

Руководитель предприятия попытался оспорить решение в вышестоящие инстанции, но у него это не получилось .