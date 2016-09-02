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2 сентября, пятница
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе директора управляющей компании наказали за необоснованный рост платежей// 02.09.2016
Его компания при расчете платежей в два раза завышала площадь принадлежащих жильцам помещений.
В Уфе на 50 тыс руб оштрафован директор ООО «УК Строй-город», сообщает прокуратура республики.
В прокуратуру Ленинского района обратились жильцы дома №58 по улице Аксакова. Они рассказали о том, что с июля прошлого года управляющая компания при расчете платы за содержание и ремонт многоквартирного дома до двух раз завышала площадь принадлежащих жильцам помещений. Это приводило к необоснованному росту коммунальных платежей. В ходе прокурорской проверки эти данные были подтверждены и возбуждено административное дело по статье «нарушение установленного порядка ценообразования», в результате рассмотрения которого на предпринимателя был наложен штраф.
Руководитель предприятия попытался оспорить решение в вышестоящие инстанции, но у него это не получилось .
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