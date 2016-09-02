2 сентября, пятница
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Уфе директора управляющей компании наказали за необоснованный рост платежей

Ольга КОРЗИК // 02.09.2016
Его компания при расчете платежей в два раза завышала площадь принадлежащих жильцам помещений.

В Уфе на 50 тыс руб оштрафован директор ООО «УК Строй-город», сообщает прокуратура республики.

В прокуратуру Ленинского района обратились жильцы дома №58 по улице Аксакова. Они рассказали о том, что с июля прошлого года управляющая компания при расчете платы за содержание и ремонт многоквартирного дома до двух раз завышала площадь принадлежащих жильцам помещений. Это приводило к необоснованному росту коммунальных платежей. В ходе прокурорской проверки эти данные были подтверждены и возбуждено административное дело по статье «нарушение установленного порядка ценообразования», в результате рассмотрения которого на предпринимателя был наложен штраф.

Руководитель предприятия попытался оспорить решение в вышестоящие инстанции, но у него это не получилось .

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

02.09.2016
Двоих уфимок осудили за удушение женщины ремнем из-за квартиры
Одна из подсудимых так пыталась решить свой жилищный вопрос.

02.09.2016
В Уфе осудили мужчину, угнавшего троллейбус
Обвиняемый угнал тролейбус, чтобы добраться до дома.

02.09.2016
В Башкирии убит редактор районной газеты
Найдено тело пропавшего несколько дней назад редактора газеты «Звезда».

02.09.2016
В Уфе банковские мошенники поживились на 2,6 миллиона рублей
Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение.

01.09.2016
В Башкирии преподаватель изнасиловал свою ученицу
Потерпевшая молчала несколько месяцев.

01.09.2016
В Уфе продавец амфетамина предстанет перед судом
Один из членов организованной преступной группировки отправится в суд.

01.09.2016
В Башкирии осудили «черного лесоруба»
Он незаконно вырубил около 600 сосен и берез.

31.08.2016
В Башкирии завели первое уголовное дело по выборам
За порчу баннеров одного из кандидатов «Единой России» виновному может грозить два года лишения свободы.

30.08.2016
В Уфе оштрафовали начальника ЖЭУ за сломанную руку мальчика
Он не организовал очистку кровли дома от снега и наледи, в результате пострадали дети.

30.08.2016
Главу администрации Агидели отправили в отставку
Исполняющим обязанности главы администрации назначен заместитель по экономике Фанис Гильванов.

29.08.2016
Башкирские полицейские выясняют обстоятельства массовой драки
По сообщениям очевидцев в потасовке приняли участие более 90 человек.

29.08.2016
В Башкирии прокуратура вернула 93 гектара земли в муниципальную собственность
Мусоросортировочный завод на этой территории так и не построили.

28.08.2016
В Башкирии ищут маньяка-педофила
Мужчина подозревается в насилии над 7-летней девочкой и в ряде подобных преступлений.

26.08.2016
В Башкирии женщина за убийство 8-месячного малыша отправится в колонию
Женщина зверски убила малыша, пока родители мылись в бане.

26.08.2016
В Уфе следователи взялись за покусавшую оператора заводчицу
Женщина не только вцепилась зубами в оператора, но и повредила его видеоаппаратуру.

26.08.2016
Следователи ищут свидетелей убийства почтальона в Башкирии
Они просят откликнуться автовладельцев, у которых могут оказаться видеозаписи с регистраторов.


Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"