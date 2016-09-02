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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

Двоих уфимок осудили за удушение женщины ремнем из-за квартиры

Злата ЗУКОВИЧ // 02.09.2016
Одна из подсудимых так пыталась решить свой жилищный вопрос.

45-летняя Лиля Хабибуллина и 44-летняя Земфира Сулейманова отправятся на 12 и 11 лет в исправительную колонию общего режима за жестокое преступление по статье “Убийство по найму и организация его совершения”.

Суд установил, что летом 2015 года Хабибуллина переоформила в свою собственность трехкомнатную квартиру своей пьющей 46-летней знакомой, поселив ее в своем доме, пообещав приобрести для нее другое жилье и погасить долг за квартплату в 230 тысяч рублей. Вместо обещанного, Хабибуллина предложила ранее судимой Сулеймановой убить бывшую собственницу жилья за 150 тысяч рублей. В июле женщины напоили потерпевшую, и Сулейманова задушила ее ремнем, после чего Хабибуллина позвонила в полицию.

- Подсудимые частично признали свою вину в совершении преступления, - сообщили в прокуратуре республики. - В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений и осуждены на 12 и 11 лет соответственно.

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