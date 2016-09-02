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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Уфе осудили мужчину, угнавшего троллейбус

Злата ЗУКОВИЧ // 02.09.2016
Обвиняемый угнал тролейбус, чтобы добраться до дома.

41-летний Евгений Сенченко приговорен Орджоникидзевским районным судом Уфы к 1 году и 8 месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком на один год. Этот приговор был вынесен из-за тяжелого заболевания обвиняемого и его раскания в содеянном.

Июньским утром 2015 года на остановке “Колхозный рынок” Сенченко, будучи в пьяном виде, увидел, что водитель троллейбуса оставил двери транспорта открытыми и ушел в диспетчерскую, чтобы отметить прохождение маршрута. Обвиняемый угнал троллейбус, чтобы добраться на нем до дома. Нетрезвый, он сел за руль общественного транспорта, проехал несколько метров и, не справившись с управлением, столкнулся с маршруткой. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, его задержали сразу же после совершения ДТП.

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