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2 сентября, пятница
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии убит редактор районной газеты// 02.09.2016
Найдено тело пропавшего несколько дней назад редактора газеты «Звезда».
В Гафурийском районе Башкирии найдено тело пропавшего 25 августа редактора районной газеты Федора Кулагина. Как сообщил наш источник в полиции, смерть носит явно насильственный характер.
- Ему проломили голову тяжёлым предметом, у нас уже есть подозреваемые. К сожалению, больше ничего сказать не могу. – уточнил источник.
Знакомые убитого связывают его смерть с общественно-политической деятельностью. Фёдор Кулагин был депутатом районного совета, а в середине августа был назначен исполняющим обязанности председателя совета Гафурийского района.
Между тем коллеги Кулагина рассказали, что погибший был неконфликтным человеком.
- Он был очень человечным. Профессионал своего дела, в журналистике с 1973 года. Даже не знаем, кому нужна была его смерть, - рассказали в редакции газеты «Звезда».
Фёдор Фёдорович Кулагин родился в 1955 году. Закончил Казанский государственный университет. Пост главного редактора газеты «Звезда» занимал с 1991 года. Награждён орденом Дружбы народов, нагрудным знаком "За активное участие во Всероссийской переписи населения в 2002 г", "Благодарственным письмом" Президента РБ, Почётными грамотами Министерства и Управления печати РБ
Похороны погибшего пройдут сегодня.
Редакция информационного агентства «Медиакорсеть» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.
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