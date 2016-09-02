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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе банковские мошенники поживились на 2,6 миллиона рублей// 02.09.2016
Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение.
40-летняя Фируза Шакирова и 26-летний бывший менеджер по работе с клиентами ОАО «Промсвязьбанк» Азат Садыков обвиняются по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», сообщается на официальном сайте прокуратуры Башкирии.
С августа по сентябрь 2013 года Садыков для незаконного оформления восьми потребительских кредитов использовал из банковской системы данные двух граждан. Обвиняемая Фируза Шакирова подделала подписи заемщиков в подложных кредитных договорах.
На основании этих документов сообщники получили банковские карты, с которых обналичили деньги. Ущерб, причиненный их действиями, оценен в более чем 2,6 миллиона рублей.
- Обвиняемые не признали вину в совершении преступлений, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
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