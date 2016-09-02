В Уфе банковские мошенники поживились на 2,6 миллиона рублей

Злата ЗУКОВИЧ

Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение.

40-летняя Фируза Шакирова и 26-летний бывший менеджер по работе с клиентами ОАО «Промсвязьбанк» Азат Садыков обвиняются по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», сообщается на официальном сайте прокуратуры Башкирии.

С августа по сентябрь 2013 года Садыков для незаконного оформления восьми потребительских кредитов использовал из банковской системы данные двух граждан. Обвиняемая Фируза Шакирова подделала подписи заемщиков в подложных кредитных договорах.

На основании этих документов сообщники получили банковские карты, с которых обналичили деньги. Ущерб, причиненный их действиями, оценен в более чем 2,6 миллиона рублей.

- Обвиняемые не признали вину в совершении преступлений, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.