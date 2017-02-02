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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии директор школы отправится за решётку на полтора года// 02.02.2017
Он признан виновным в мошенничестве.
Бывший директор школы № 29 города Стерлитамака признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения, следующие полтора года он проведёт в колонии общего режима.
Как рассказали в прокуратуре Башкирии, в 2009 году Сергей Шитиков устроил на работу своего знакомого, однако тот ни разу в школе не появился, а начисляемую ему зарплату директор присваивал себе. Также в ходе следствия выяснилось, что работник образования неоднократно выписывал премии своим подчинённым, однако до учителей эти деньги не доходили, а тратились на личные нужды директора.
Ущерб, причинённый бюджету Стерлитамака, оценили в 220 тысяч рублей. Так как Шитиков отказался добровольно вернуть присвоенные деньги, прокурор обратился в суд за взысканием с него указанной суммы, после этого тот полностью возместил ущерб.
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