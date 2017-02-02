Уфимец, торговавший «скоростью», получил 16 лет строгого режима

Константин КЛИМОВ

Калининский суд Уфы огласил приговор 27-летнему уфимцу, купившему наркотики в интернете.

27-летний уфимец Андрей Смирнов приговорён к 16 годам лишения свободы - за попытку сбыта наркотиков в особо крупном размере.

Как выяснилось в ходе следствия, год назад Смирнов купил в интернете синтетический наркотик с целью последующей продажи. Молодого человека задержали, когда он за пятьсот рублей передал своему знакомому часть наркотика. При досмотре в его сумке обнаружили 51 пакетик с так называемой «скоростью», позже в его квартире было обнаружено ещё 100 пакетиков. Общий вес изъятого составил 280 грамм. Кроме лишения свободы суд наказал мужчину штрафом в 120 тысяч рублей.