Следком начал проверку по факту смерти третьего за десять дней ребёнка

Константин КЛИМОВ

Очередная смерть в детской больнице №17 города Уфы.

Следственный комитет начал проверку по факту смерти девятилетнего мальчика в детской больнице в Уфе.

По предварительным данным пациент был госпитализирован 16 января, через три дня родителям сообщили, что он умер в ходе оперативного вмешательства по жизненным показаниям, обусловленного врождённой патологией развития головного мозга.

Сейчас следователи проверяют все обстоятельства смерти мальчика, назначена судебная экспертиза, по результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Напомним, что следователи уже не раз проверяли врачей детской 17 больницы в Уфе из-за смерти маленьких пациентов. Так 17 января в лечебном учреждении умерла 12-летняя школьница, ранее она была доставлена в больницу на скорой помощи, но врачи не усмотрели показаний для госпитализации. Через три дня ребёнка снова доставили в больницу, но на этот раз в реанимационное отделение,где она и скончалась. Спустя два дня в больницу по направлению врачей из Кармаскалов был доставлен трёхлетний мальчик с диагнозом "вывих тазобедренного сустава". В тот же день у него резко подскочила температура, но врачи не смогли её сбить и ребёнок впал в кому, через пять дней он умер, не приходя в сознание.