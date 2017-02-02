|
3 февраля, пятница
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Следком начал проверку по факту смерти третьего за десять дней ребёнка// 02.02.2017
Очередная смерть в детской больнице №17 города Уфы.
Следственный комитет начал проверку по факту смерти девятилетнего мальчика в детской больнице в Уфе.
По предварительным данным пациент был госпитализирован 16 января, через три дня родителям сообщили, что он умер в ходе оперативного вмешательства по жизненным показаниям, обусловленного врождённой патологией развития головного мозга.
Сейчас следователи проверяют все обстоятельства смерти мальчика, назначена судебная экспертиза, по результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Напомним, что следователи уже не раз проверяли врачей детской 17 больницы в Уфе из-за смерти маленьких пациентов. Так 17 января в лечебном учреждении умерла 12-летняя школьница, ранее она была доставлена в больницу на скорой помощи, но врачи не усмотрели показаний для госпитализации. Через три дня ребёнка снова доставили в больницу, но на этот раз в реанимационное отделение,где она и скончалась. Спустя два дня в больницу по направлению врачей из Кармаскалов был доставлен трёхлетний мальчик с диагнозом "вывих тазобедренного сустава". В тот же день у него резко подскочила температура, но врачи не смогли её сбить и ребёнок впал в кому, через пять дней он умер, не приходя в сознание.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
24.01.2017 // СЕГО ДНЯ
Семья из Уфы обратилась с жалобой на больницу, где умерла их дочь
26.01.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В уфимской больнице за 10 дней скончался второй ребёнок
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
03.02.2017 // ПОЛЕЗНО
Где будут чистить дворы от снега в Уфе 4 февраля?
03.02.2017 // СЕГО ДНЯ
Уфимцы попросили Путина спасти Федерацию хоккея Башкирии
03.02.2017 // ПУЛЬС
В Башкирии хотят снизить число абортов до 14 тысяч в год
03.02.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе поймали подозреваемых в разбойных нападениях на женщин
03.02.2017 // СПОРТ
Сегодня «Салават Юлаев» сыграет с московскими армейцами
03.02.2017 // СЕГО ДНЯ
В БашРТС разъяснили необходимость вырубки деревьев в «Кошкином лесу»
03.02.2017 // ХРОНОГРАФ
Рустэм Хамитов высказался о слиянии перинатального центра и роддома в Уфе
03.02.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе пройдет эксклюзивный показ «RAMMSTEIN: Paris!»
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте