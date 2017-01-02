3 января, вторник
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии произошло восемь ДТП

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 02.01.2017
В результате аварии погиб один человек.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

1 января произошло восемь ДТП, один человек погиб, девять получили  травмы, сообщают в Госавтоинспекции Башкирии.

Смертельная авария произошла в Абзелиловском районе. В 21 час на 25 км автодороги Аскарово-Альмухаметово-Сибай мужчина за рулем «Лады Гранта» наехал на пешехода. 57-летний мужчина от сильного удара погиб на месте происшествия.   

 

 

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