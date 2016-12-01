Житель Башкирии задержан при попытке вывезти из страны крупную сумму денег

Константин КЛИМОВ

Ему грозит штраф в двукратном размере от суммы вывозимых денег

В аэропорту Уфы задержан житель Ишимбая, пытавшийся вывезти за пределы России крупную сумму наличных. Задержанный собирался вылететь в город Худжанд в Таджикистане. Как сообщили в пресс-службе башкирской таможни, мужчину задержали в так называемой «зелёной зоне», пачки купюр обнаружили с помощью рентгенографического сканера.

При себе у злоумышленника оказалось 1,3 млн рублей, по курсу Центробанка 21 тысяч долларов, без декларации из страны можно вывозить не более 10 тысяч долларов. Пытаясь оправдаться мужчина, рассказал, что плохо знаком с законами и думал, что декларировать нужно только ввозимые ценности. На задержанного был составлен административный протокол по статье 16.4 КоАП РФ, минимальное наказание по которой штраф в размере половины от вывозимой суммы, максимальное наказание - штраф в двукратном размере.

Что же касается денег, которые были обнаружены у задержанного, часть из них в размере 10 тысяч долларов была возвращена владельцу, оставшаяся сумма изъята в качестве вещественного доказательства.