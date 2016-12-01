|
1 декабря, четверг
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Житель Башкирии задержан при попытке вывезти из страны крупную сумму денег// 01.12.2016
Ему грозит штраф в двукратном размере от суммы вывозимых денег
В аэропорту Уфы задержан житель Ишимбая, пытавшийся вывезти за пределы России крупную сумму наличных. Задержанный собирался вылететь в город Худжанд в Таджикистане. Как сообщили в пресс-службе башкирской таможни, мужчину задержали в так называемой «зелёной зоне», пачки купюр обнаружили с помощью рентгенографического сканера.
При себе у злоумышленника оказалось 1,3 млн рублей, по курсу Центробанка 21 тысяч долларов, без декларации из страны можно вывозить не более 10 тысяч долларов. Пытаясь оправдаться мужчина, рассказал, что плохо знаком с законами и думал, что декларировать нужно только ввозимые ценности. На задержанного был составлен административный протокол по статье 16.4 КоАП РФ, минимальное наказание по которой штраф в размере половины от вывозимой суммы, максимальное наказание - штраф в двукратном размере.
Что же касается денег, которые были обнаружены у задержанного, часть из них в размере 10 тысяч долларов была возвращена владельцу, оставшаяся сумма изъята в качестве вещественного доказательства.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
01.12.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Видео: В Уфе водители не поделили дорогу и подрались
01.12.2016 // ПЕРСОНА
Константин Толкачев: Путин сделал емкий и честный анализ
01.12.2016 // ПУЛЬС
«Роснефть» назначила нового гендиректора «Башнефть-добычи»
01.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
План приватизации завода в Туймазах требуют признать недействительным
01.12.2016 // СЕГО ДНЯ
Послание Президента: Врачей надо освободить от рутины, вороха отчетов и справок
01.12.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В уфимском микрорайоне Инорс обнаружили редкого баклана
01.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
"Региональный фонд" снова проиграл дело о возврате 276 миллионов
01.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии школьника из Таиланда разорвало железнодорожным составом
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте