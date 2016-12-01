В Башкирии школьника из Таиланда разорвало железнодорожным составом

Константин КЛИМОВ

В Башкирии погиб 16-летний школьник из Таиланда

Как сообщили в Следственном комитете тело 16-летнего школьника обнаружили вблизи станции Янаул в Башкирии около шести утра. Следователям удалось установить личность погибшего, им оказался гражданин Таиланда приехавший учится в Россию по обмену. Характер травм указывает на то, что несовершеннолетний упал между вагонами в межтамбурном пространстве.

- Несовершеннолетний в составе группы из 12 человек ехал в поезде №127 сообщением «Екатеренбург - Ижевск» в сопровождении взрослых с экскурсии и последний раз его видели в своём купе на станции Янаул, - сообщили в пресс-службе ведомства.