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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии школьника из Таиланда разорвало железнодорожным составом// 01.12.2016
В Башкирии погиб 16-летний школьник из Таиланда
Как сообщили в Следственном комитете тело 16-летнего школьника обнаружили вблизи станции Янаул в Башкирии около шести утра. Следователям удалось установить личность погибшего, им оказался гражданин Таиланда приехавший учится в Россию по обмену. Характер травм указывает на то, что несовершеннолетний упал между вагонами в межтамбурном пространстве.
- Несовершеннолетний в составе группы из 12 человек ехал в поезде №127 сообщением «Екатеренбург - Ижевск» в сопровождении взрослых с экскурсии и последний раз его видели в своём купе на станции Янаул, - сообщили в пресс-службе ведомства.
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