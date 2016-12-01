1 декабря, четверг
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Уфе совладельца аптечной сети оправдали в мошенничестве

Наталья КУЗНЕЦОВА // 01.12.2016
Предприниматель стал фигурантом уголовного дела после совершения фиктивной сделки.

Фото: muravlenko.com

Ленинский районный суд Уфы оправдал бывшего директора уфимской фармацевтической компании «Арбат» Рустама Халикова. Весной этого года предприниматель был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, а также фальсификации данных ЕГРЮЛ. Однако Верховный суд в аппеляции отменил это решение и вернул дело на новое рассмотрение, которое завершилось оправданием Халикова.

До 2012 года Халиков был единственным владельцем компании «Арбат». Она включала в себе три аптечные сети в Уфе, а также занималась сдачей в аренду автомобилей. В 2014 году он переоформил более 85 процентов доли своей компании на другое физическое лицо. Сам же он стал гендиректором фирмы. Однако это обернулось для него крупными проблемами.

- Это была «надежная сотрудница» компании, переоформление было необходимо для получения кредита в банке, - рассказал Медиакорсети адвокат Халикова Виталий Буркин. - Спустя определенное время, фактический хозяин бизнеса узнал, что директор заключила фиктивную сделку на отчуждение у общества 20 миллионов рублей (стоимость всех активов «Арбата» - прим.ред.) в пользу некоей компании «Шанти». Рустам Халиков узнал о злодеянии, когда арбитражным судом при ее участии  было уже было утверждено мировое соглашения, по которому "Арбат" стало должником перед "Шанти". А затем Гайнетдинова (новая совладелица компании - прим.ред.) подала заявление в следственный комитет о возуждении на Халикова уголовного дела.

Предпринимателя обвинили в том, что он воспользовался новым статусом гендиректора, снял с расчетного счета фирмы почти 1,5 миллиона рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. В итоге суд первой инстанции приговорил Халикова к пяти годам условно и штрафу в 500 тысяч рублей. В аппеляции адвокатам удалось добиться возврата дела на новое рассмотрение, по результатам которого был вынесен оправдательный приговор.

- По мошенничеству вынесен полностью оправдательный приговор, по фальсификации он был признан виновным, но так как сроки давно истекли, он был освобожден от наказания, - уточнил адвокат.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

01.12.2016
В Башкирии школьника из Таиланда разорвало железнодорожным составом
В Башкирии погиб 16-летний школьник из Таиланда

01.12.2016
В Башкирии на встречке столкнулись УАЗ и KIA, есть погибшие
Авария произошла по вине водителя иномарки

01.12.2016
Видео: В Уфе лихач на скорости врезался в отбойник
Гололёд и снежная колея стали причиной аварии в Уфе

01.12.2016
В Татарии уволят директора дома культуры обидевшего башкирского певца
Прокуратура начала проверку в отношении директора ДК после концерта певца из Башкирии

01.12.2016
В Башкирии мать издевалась над пятилетним сыном
Бывали случаи, когда мать кормила сына лишь жвачкой

30.11.2016
В Уфе водитель маршрутки скончался во время движения
Трагический случай произошёл сегодня в районе остановки «Фирма Мир».

30.11.2016
В Башкирии дочь убила мать ножом за подзатыльник
Молодая женщина "подобрала код" и была пьяна в момент нападения на маму.

30.11.2016
В Башкирии осуждён экс-глава регионального управления МЧС
Валерий Хисамутдинов признан виновным в превышении полномочий

30.11.2016
В Башкирии папа до смерти избил маму троих детей

На кухонного боксера заведено уголовное дело.

29.11.2016
В Уфе полицейские задержали «элитного» преступника
Представитель элиты преступного мира украл телефон из сумки девушки

29.11.2016
В Башкирии мужчина сел на два года за сбыт «рисованных» купюр
Преступника задержали с поличным.

29.11.2016
В Башкирии директор школы пойдёт под суд за мошенничество в крупном размере
Директриса два года платила зарплату своей дочери

28.11.2016
В Башкирии арестованы обвиняемые в создании финансовой пирамиды
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

28.11.2016
В Башкирии 81-летнюю бабушку убили из-за любви к кошкам
В Стерлитамаке мужчина забил свою бабулю табуретом.

28.11.2016
В Башкирии двое мужчин изнасиловали, а затем убили свою знакомую
В Сибайском районе Башкирии двое мужчин задержаны по подозрению в убийстве

27.11.2016
В Башкирии задержан разбойник, дважды пытавшийся ограбить банк
Жителя Татарстана задержали в Октябрьском.

26.11.2016
Пожар в Стерлитамаке: двое погибших
Жертвами стали двое пенсионеров

26.11.2016
Лобовое столкновение в Башкирии унесло жизни трёх человек
Водитель легковушки не справился с управление и протаранил встречный МАЗ

26.11.2016
В Башкирии лоб в лоб столкнулись «Тoyota» и УАЗ
После столкновения УАЗ вспыхнул

5-Я КОЛОНКА

ФОТОФАКТ
Дороги Уфы тают вместе со снегом

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"