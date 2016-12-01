В Уфе совладельца аптечной сети оправдали в мошенничестве

Наталья КУЗНЕЦОВА

Предприниматель стал фигурантом уголовного дела после совершения фиктивной сделки.

Фото: muravlenko.com

Ленинский районный суд Уфы оправдал бывшего директора уфимской фармацевтической компании «Арбат» Рустама Халикова. Весной этого года предприниматель был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, а также фальсификации данных ЕГРЮЛ. Однако Верховный суд в аппеляции отменил это решение и вернул дело на новое рассмотрение, которое завершилось оправданием Халикова.

До 2012 года Халиков был единственным владельцем компании «Арбат». Она включала в себе три аптечные сети в Уфе, а также занималась сдачей в аренду автомобилей. В 2014 году он переоформил более 85 процентов доли своей компании на другое физическое лицо. Сам же он стал гендиректором фирмы. Однако это обернулось для него крупными проблемами.

- Это была «надежная сотрудница» компании, переоформление было необходимо для получения кредита в банке, - рассказал Медиакорсети адвокат Халикова Виталий Буркин. - Спустя определенное время, фактический хозяин бизнеса узнал, что директор заключила фиктивную сделку на отчуждение у общества 20 миллионов рублей (стоимость всех активов «Арбата» - прим.ред.) в пользу некоей компании «Шанти». Рустам Халиков узнал о злодеянии, когда арбитражным судом при ее участии было уже было утверждено мировое соглашения, по которому "Арбат" стало должником перед "Шанти". А затем Гайнетдинова (новая совладелица компании - прим.ред.) подала заявление в следственный комитет о возуждении на Халикова уголовного дела.

Предпринимателя обвинили в том, что он воспользовался новым статусом гендиректора, снял с расчетного счета фирмы почти 1,5 миллиона рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. В итоге суд первой инстанции приговорил Халикова к пяти годам условно и штрафу в 500 тысяч рублей. В аппеляции адвокатам удалось добиться возврата дела на новое рассмотрение, по результатам которого был вынесен оправдательный приговор.