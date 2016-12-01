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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе совладельца аптечной сети оправдали в мошенничестве// 01.12.2016
Предприниматель стал фигурантом уголовного дела после совершения фиктивной сделки.
Фото: muravlenko.com
Ленинский районный суд Уфы оправдал бывшего директора уфимской фармацевтической компании «Арбат» Рустама Халикова. Весной этого года предприниматель был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, а также фальсификации данных ЕГРЮЛ. Однако Верховный суд в аппеляции отменил это решение и вернул дело на новое рассмотрение, которое завершилось оправданием Халикова.
До 2012 года Халиков был единственным владельцем компании «Арбат». Она включала в себе три аптечные сети в Уфе, а также занималась сдачей в аренду автомобилей. В 2014 году он переоформил более 85 процентов доли своей компании на другое физическое лицо. Сам же он стал гендиректором фирмы. Однако это обернулось для него крупными проблемами.
Предпринимателя обвинили в том, что он воспользовался новым статусом гендиректора, снял с расчетного счета фирмы почти 1,5 миллиона рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. В итоге суд первой инстанции приговорил Халикова к пяти годам условно и штрафу в 500 тысяч рублей. В аппеляции адвокатам удалось добиться возврата дела на новое рассмотрение, по результатам которого был вынесен оправдательный приговор.
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