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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии на встречке столкнулись УАЗ и KIA, есть погибшие// 01.12.2016
Авария произошла по вине водителя иномарки
Фото: Пресс-служба ГИБДД РБ
Сегодня ночью на 161 километре автодороги Магнитогорск — Ира в Зилаирском районе Башкирии произошло ДТП с участием отечественного внедорожника «УАЗ Patriot» и «KIA Rio». По предварительным данным водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником. Удар был такой силы, что водитель иномарки из Татарии скончался на месте аварии до приезда скорой помощи.
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