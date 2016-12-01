В Башкирии на встречке столкнулись УАЗ и KIA, есть погибшие

Константин КЛИМОВ

Авария произошла по вине водителя иномарки

Фото: Пресс-служба ГИБДД РБ

Сегодня ночью на 161 километре автодороги Магнитогорск — Ира в Зилаирском районе Башкирии произошло ДТП с участием отечественного внедорожника «УАЗ Patriot» и «KIA Rio». По предварительным данным водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником. Удар был такой силы, что водитель иномарки из Татарии скончался на месте аварии до приезда скорой помощи.