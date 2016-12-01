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1 декабря, четверг
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Видео: В Уфе лихач на скорости врезался в отбойник// 01.12.2016
Гололёд и снежная колея стали причиной аварии в Уфе
Авария произошла на проспекте Салавата Юлаева в Уфе в минувшие выходные, но видеозапись аварии появилась только сегодня. Водитель «Peugeot» не смог удержать машину на дороге в условиях гололёда и снежной колеи, в результате аварии были повреждены два автомобиля, к счастью никто серьёзно не пострадал.
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