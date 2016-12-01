В Татарии уволят директора дома культуры обидевшего башкирского певца

Константин КЛИМОВ

Прокуратура начала проверку в отношении директора ДК после концерта певца из Башкирии

Прокуратура Татарстана возбудила дело о самоуправстве на директора кукморского дома культуры, сообщает информагентство inkazan.ru. По словам прокурора района с 15 по 17 ноября в доме культуре проходили концерты башкирского исполнителя Радика Ильякшина, выступающего под псевдонимом Элвин Грей. По окончании концертов представитель певца должен был внести оплату за аренду зала в кассу дома культуры.

- Однако по окончании культурного мероприятия директор учреждения, разозлившись на действия представителя концертной группы, взял дополнительно 10 тыс. рублей под предлогом возвращения после получения извинений», — сказал прокурор Кукморского района Ришат Шакиров, - Сейчас решается вопрос об увольнении Мустафина.