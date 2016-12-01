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1 декабря, четверг
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии мать издевалась над пятилетним сыном// 01.12.2016
Бывали случаи, когда мать кормила сына лишь жвачкой
Фото: Московский комсомолец
39-летняя жительница Белебея получила год исправительных работ за неисполнение родительских обязанностей и жестокое обращение с детьми. Как сообщили в прокуратуре района, ребёнка у женщины уже забирали и некоторое время он провёл приюте, но позже вернулся домой. За это время горе мамаша видимо не успела соскучится и своё отношение к ребёнку не изменила.
После вступления приговора в законную силу, осуждённая обязана будет работать в течении года «на благо общества», а пятилетнему малышу, видимо, придётся вернутся в приют.
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