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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии мать издевалась над пятилетним сыном

Константин КЛИМОВ // 01.12.2016
Бывали случаи, когда мать кормила сына лишь жвачкой

Фото: Московский комсомолец

39-летняя жительница Белебея получила год исправительных работ за неисполнение родительских обязанностей и жестокое обращение с детьми. Как сообщили в прокуратуре района, ребёнка у женщины уже забирали и некоторое время он провёл приюте, но позже вернулся домой. За это время горе мамаша видимо не успела соскучится и своё отношение к ребёнку не изменила.

- Из-за нерегулярного питания и антисанитарных условий в доме мальчик заболел анемией и педикулёзом. По словам ребёнка, бывали случаи, когда мать кормила его лишь жвачкой, - сообщили в пресс-службы прокуратуры.

После вступления приговора в законную силу, осуждённая обязана будет работать в течении года «на благо общества», а пятилетнему малышу, видимо, придётся вернутся в приют. 

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