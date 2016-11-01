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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе суд взыскал деньги с хозяйки собак, напавших на бабушку// 01.11.2016
Животные покусали 70-летнюю бабушку.
Калининский районный суд Уфы обязал уфимку, чьи псы покусали 70-летнюю бабушку, выплатить пострадавшей 50 тыс руб компенсации, сообщает прокуратура республики.
Суд установил, что в ноябре прошлого года 70-летняя уфимка проходила мимо частного дома на улице Уральской. В этот момент на нее набросились две собаки, которых владельцы оставили во дворе дома. Животные набросились на бабушку, разорвали ей куртку и обувь.
Когда хозяйка увидела это, она отогнала питомцев от пожилой женщины. Однако собаки уже успели укусить женщину за ногу. Пенсионерка обратилась в лечебное учреждение с ранами голени.
Бабушка обратилась в суд с требованием выплатить компенсацию морального вреда.
- Прокуратура района поддержала требования истицы, так как хозяйка собак проигнорировала нормы законодательства, которые обязывают владельцев домашних животных принимать меры по обеспечению безопасности окружающих, - отмечается в сообщении прокуратуры.
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