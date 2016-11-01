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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
23-летний уфимец за ночь сжёг шесть автомобилей// 01.11.2016
Сотрудники уголовного розыска задержали поджигателя через неделю после преступления.
Как сообщили в пресс-службе башкирского МВД, молодой человек совершил поджоги в состоянии сильного алкогольного опьянения. После задержания 23-летний уфимец сознался в содеянном, но объяснить мотивы преступлений не смог.
Примечательно то, что молодой человек обучался в одном из уфимских колледжей по профессии специалист по пожарной безопасности и мечтал стать пожарным, но был отчислен из учебного заведения. Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать подозреваемого в течении недели после поджогов, теперь его ждёт суд.
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