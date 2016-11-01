23-летний уфимец за ночь сжёг шесть автомобилей

Константин КЛИМОВ

Сотрудники уголовного розыска задержали поджигателя через неделю после преступления.

Как сообщили в пресс-службе башкирского МВД, молодой человек совершил поджоги в состоянии сильного алкогольного опьянения. После задержания 23-летний уфимец сознался в содеянном, но объяснить мотивы преступлений не смог.

Примечательно то, что молодой человек обучался в одном из уфимских колледжей по профессии специалист по пожарной безопасности и мечтал стать пожарным, но был отчислен из учебного заведения. Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать подозреваемого в течении недели после поджогов, теперь его ждёт суд.