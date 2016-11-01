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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии Mitsubishi ASX лоб в лоб столкнулся с фурой

Константин КЛИМОВ // 01.11.2016
Авария произошла на трассе Уфа-Самара в условиях сильного снегопада.

Как сообщили в госавтоинспекции, в ночь с 31 октября на 1 ноября водитель Mitsubishi двигался в сторону Самары, на 1378 километре трассы водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. На «встречке» в бок кроссовера врезался грузовик «MAN».

В результате аварии 54-летний пассажир Mitsubishi погиб на месте аварии, водитель доставлен в больницу в состоянии комы. Как предполагают в ГИБДД, авария могла произойти из-за сильного снегопада, прошедшего накануне в Башкирии. 

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