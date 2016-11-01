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1 ноября, вторник
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе задержали сына госинспектора экотехнадзора при получении взятки// 01.11.2016
Его отец попросил 200 тысяч рублей за согласование планов развития горных работ.
В Уфе возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления по статье «Получение взятки в крупном размере» в отношении 51-летнего Главного государственного инспектора отдела по надзору в горнорудной, металлургической и нефтегазодобывающей промышленности по РБ Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Как сообщили в пресс-службе следственного комитета республики, подозреваемый с целью личного обогащения в октябре этого года потребовал 200 тысяч рублей за согласование планов развития горных работ у представителя предприятий ООО «Уршак» и ООО «Агидель» по Кабаковскому месторождению песка и Конезаводскому участку ПГС.
Представитель предприятий обратился в правоохранительные органы. Сын подозреваемого был задержан при получении взятки сотрудниками УФСБ. Сейчас устанавливаются все детали произошедшего.
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