В Башкирии преподаватель изнасиловал свою ученицу

Злата ЗУКОВИЧ

Потерпевшая молчала несколько месяцев.

Фото: Кристина Дейнеко

29 августа жительница Ишимбая обратилась в полицию по поводу изнасилования своей несовершеннолетней племянницы.

По предварительным данным, вечером 8 ноября 2015 года преподаватель стерлитамакского колледжа изнасиловал свою 16-летнюю учащуюся. Девочка молчала долго и когда наконец решилась рассказать о случившемся, ее тетя сразу же отправилась с заявлением в полицию.

Сейчас, как сообщили в пресс-службе следственного комитета по республике, устанавливаются все обстоятельства случившегося.