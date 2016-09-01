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1 сентября, четверг
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии преподаватель изнасиловал свою ученицу// 01.09.2016
Потерпевшая молчала несколько месяцев.
Фото: Кристина Дейнеко
29 августа жительница Ишимбая обратилась в полицию по поводу изнасилования своей несовершеннолетней племянницы.
По предварительным данным, вечером 8 ноября 2015 года преподаватель стерлитамакского колледжа изнасиловал свою 16-летнюю учащуюся. Девочка молчала долго и когда наконец решилась рассказать о случившемся, ее тетя сразу же отправилась с заявлением в полицию.
Сейчас, как сообщили в пресс-службе следственного комитета по республике, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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