В Уфе продавец амфетамина предстанет перед судом

Злата ЗУКОВИЧ

Один из членов организованной преступной группировки отправится в суд.

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25-летний уфимец предстанет перед судом по статье «Незаконный сбыт психотропных веществ организованной группой и покушение на его совершение».

Как считает следствие, в 2015 году ранее судимый за незаконный оборот наркотиков молодой человек вовлекся в организованную преступную группу. Участники этой группы реализовывали амфетамин на территории Уфы. Парень должен был встречаться с покупателями и передавать им товар.

Сотрудники Госнаркоконтроля задержала всю группу. Девять сообщников обвиняемого сейчас находятся под следствием. Как сообщают в пресс-службе прокуратуры республики, уголовное дело в отношение 25-летнего уфимца направлено в Кировский районный суд для рассмотрения.