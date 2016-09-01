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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии осудили «черного лесоруба»

Ольга КОРЗИК // 01.09.2016
Он незаконно вырубил около 600 сосен и берез.

Фото: Кристина Дейнеко

Баймакский районный суд признал виновным в незаконной вырубке лесных насаждений в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ) 37-летнего учредителя ООО «Баймакский союз лесопромышленников» Андрея Юлгутлина, сообщает прокуратура республики. Суд установил, что с августа по сентябрь 2013 года предприниматель, не имея разрешительных документов, поручил своим подчиненным срубить деревья в Иткуловском участковом лесничестве. В результате незаконно было вырублено почти 600 сосен и берез, общим объемом около 650 кубометров. Древесину он вывозил на грузовике «Урал» на свою пилораму. Ущерб, который он нанес природе, оценивается в более 4,3 миллиона рублей.

Суд приговорил Юлгутлина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Однако на основании постановления об амнистии он освобожден от данного наказания.

Также суд лишил его права заниматься лесохозяйственной деятельностью на 2 года 6 месяцев. Кроме того, суд взыскал с него сумму причиненного ущерба и конфисковал орудия преступления - автомашину марки «Урал» и две бензопилы.

- С целью обеспечения возмещения осужденным причиненного вреда на его пилораму, дом, два земельных участка и другое имущество, общей стоимостью 4,7 млн рублей наложен арест, отмечается в сообщении прокуратуры. 

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