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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии осудили «черного лесоруба»// 01.09.2016
Он незаконно вырубил около 600 сосен и берез.
Фото: Кристина Дейнеко
Баймакский районный суд признал виновным в незаконной вырубке лесных насаждений в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ) 37-летнего учредителя ООО «Баймакский союз лесопромышленников» Андрея Юлгутлина, сообщает прокуратура республики. Суд установил, что с августа по сентябрь 2013 года предприниматель, не имея разрешительных документов, поручил своим подчиненным срубить деревья в Иткуловском участковом лесничестве. В результате незаконно было вырублено почти 600 сосен и берез, общим объемом около 650 кубометров. Древесину он вывозил на грузовике «Урал» на свою пилораму. Ущерб, который он нанес природе, оценивается в более 4,3 миллиона рублей.
Суд приговорил Юлгутлина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Однако на основании постановления об амнистии он освобожден от данного наказания.
Также суд лишил его права заниматься лесохозяйственной деятельностью на 2 года 6 месяцев. Кроме того, суд взыскал с него сумму причиненного ущерба и конфисковал орудия преступления - автомашину марки «Урал» и две бензопилы.
- С целью обеспечения возмещения осужденным причиненного вреда на его пилораму, дом, два земельных участка и другое имущество, общей стоимостью 4,7 млн рублей наложен арест, отмечается в сообщении прокуратуры.
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