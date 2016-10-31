Константин Толкачев: Детей надо ограждать от сайтов, пропагандирующих суицид

Главные причины подростковых самоубийств: семейное неблагополучие и разочарование в жизни.

В Башкирии вносятся изменения в деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Соответствующие изменения депутаты внесли в закон, в котором внимание комиссий акцентируется на работу по предотвращению суицидов среди несовершеннолетних, эта деятельность определяется в качестве основной среди других задач указанных комиссий.

– Тяжело получать известия о случаях самоубийства несовершеннолетних. Буквально на прошлой неделе в Уфе две девушки свели счеты с жизнью, спрыгнув с высотки. Удручает, что взрослые не смогли предотвратить этот факт. Проведенный прокуратурой республики анализ суицидов несовершеннолетних показал, что их причинами являются семейное неблагополучие, разочарование в жизни, черствость и безразличие окружающих. Надеюсь, с принятием закона эффективность профилактических мер возрастет, и это поможет спасти наших детей, – комментирует суть поправок председатель Госсобрания республики Константин Толкачев. – Большое влияние на молодежь оказывают сегодня социальные сети, в которых размещаются опасные ресурсы, призывающие к совершению суицидов. В законодательстве уже имеются запреты на распространение информации, разжигающей межнациональную вражду, пропагандирующей употребление наркотиков. Думаю, целесообразно, создав систему фильтрации для информации, пропагандирующей суицид, внести и соответствующие изменения в законодательство.