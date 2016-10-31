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ХРОНОГРАФ
Константин Толкачев: Детей надо ограждать от сайтов, пропагандирующих суицид// 31.10.2016
Главные причины подростковых самоубийств: семейное неблагополучие и разочарование в жизни.
Фото: Азат Гиззатуллин
В Башкирии вносятся изменения в деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Соответствующие изменения депутаты внесли в закон, в котором внимание комиссий акцентируется на работу по предотвращению суицидов среди несовершеннолетних, эта деятельность определяется в качестве основной среди других задач указанных комиссий.
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