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ХРОНОГРАФ

В Уфе в День народного единства перекроют движение по улице Ленина

Ольга КОРЗИК // 31.10.2016
С 10.00 до 13.00 не получится проехать по улице Ленина на участке от улицы Кирова до Чернышевского.

Администрация Уфы опубликовала перечень мероприятий, которые пройдут в городе в День народного единства 4 ноября.

Накануне, 3 ноября,  в Доме-музее В.И. Ленина и Музее истории Башкирской организации Всероссийского общества слепых пройдут выставки-лекции «День народного единства».

В пятницу, 4 ноября, в 11. 00 на улице Ленина на площади перед ГКЗ «Башкортостан» (бывший ДК "Нефтяник" - прим.) начнется митинг-концерт, в котором примут участие национально-культурные общественные организации республики и самодеятельные творческие коллективы со всех районов и городов Башкирии.

Также с 10.00 до 12.00 здесь будет работать выставка-ярмарка ремесленного и прикладного искусства.

В связи с этим с 10.00 до 13.00  в Уфе планируется перекрыть движение транспорта по улице Ленина на участке от улицы Кирова до Чернышевского.

Праздник День народного единства отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот праздник установлен в честь важного события в истории России - освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. В этот день воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.

 

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