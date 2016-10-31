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ХРОНОГРАФ
В Уфе снесут 27 домов в рамках реконструкции улицы Коммунистической// 31.10.2016
Решение об этом опубликовано на сайте управления земельных и имущественных отношений города.
В Уфе будут изъяты 27 домов от улицы Хисматуллина до улицы Воровского. Решение опубликовано на сайте управление земельных и имущественных отношений администрации города.
Изъятию подлежат дома с номерами 86, 88, 90, 90/1, 98, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 114а, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 136, 109, 111, 113, 113/2, 115. Как следует из документа, их снос необходим для реконструкции улицы Коммунистической.
Решение будет действовать в течение трех лет.
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