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ХРОНОГРАФ

В Уфе снесут 27 домов в рамках реконструкции улицы Коммунистической

Наталья КУЗНЕЦОВА // 31.10.2016
Решение об этом опубликовано на сайте управления земельных и имущественных отношений города.

В Уфе будут изъяты 27 домов от улицы Хисматуллина до улицы Воровского. Решение опубликовано на сайте управление земельных и имущественных отношений администрации города.

Изъятию подлежат дома с номерами 86, 88, 90, 90/1, 98, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 114а, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 136, 109, 111, 113, 113/2, 115. Как следует из документа, их снос необходим для реконструкции улицы Коммунистической.

Решение будет действовать в течение трех лет.

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