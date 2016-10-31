31 октября, понедельник
ХРОНОГРАФ

Уфимка ищет водителя синей машины, наехавшего на ее дочку

Кристина ДЕЙНЕКО // 31.10.2016
Авария произошла в Инорсе.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Уфимка Анна Феклистова ищет свидетелей ДТП. Женщина просит откликнуться тех, кто видел аварию, в которой пострадала ее дочка. Инцидент произошел в минувшую пятницу, 28 октября, на пересечении бульвара Т.Янаби и бульвара Баландина - в 13 часов. Анна утверждает, что водитель синего автомобиля наехал на девочку, а после аварии скрылся с места. Пострадавшая сама вызвала скорую. 

Женщина намерена отыскать и наказать водителя, подробности ДТП уточняются. 

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