Уфимка ищет водителя синей машины, наехавшего на ее дочку

Кристина ДЕЙНЕКО

Авария произошла в Инорсе.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Уфимка Анна Феклистова ищет свидетелей ДТП. Женщина просит откликнуться тех, кто видел аварию, в которой пострадала ее дочка. Инцидент произошел в минувшую пятницу, 28 октября, на пересечении бульвара Т.Янаби и бульвара Баландина - в 13 часов. Анна утверждает, что водитель синего автомобиля наехал на девочку, а после аварии скрылся с места. Пострадавшая сама вызвала скорую.

Женщина намерена отыскать и наказать водителя, подробности ДТП уточняются.