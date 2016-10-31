|
31 октября, понедельник
|
ХРОНОГРАФ
Уфимка ищет водителя синей машины, наехавшего на ее дочку// 31.10.2016
Авария произошла в Инорсе.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Уфимка Анна Феклистова ищет свидетелей ДТП. Женщина просит откликнуться тех, кто видел аварию, в которой пострадала ее дочка. Инцидент произошел в минувшую пятницу, 28 октября, на пересечении бульвара Т.Янаби и бульвара Баландина - в 13 часов. Анна утверждает, что водитель синего автомобиля наехал на девочку, а после аварии скрылся с места. Пострадавшая сама вызвала скорую.
Женщина намерена отыскать и наказать водителя, подробности ДТП уточняются.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
31.10.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Смерть девочки из Башкирии могла транслироваться в интернете
31.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Башкирии прошла «Битва за Севастополь»
30.10.2016 // СЕГО ДНЯ
«Салават Юлаев» дома разгромил «Сибирь»
30.10.2016 // СПОРТ
«Уфа» обыграла в Туле «Арсенал»
30.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Уфимцам предложили купить квартиры со скидкой и получить в подарок паркинг
29.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
«Солнечные» дети подарили Уфе новую аллею
5-Я КОЛОНКА
Кандидат экономических наук Рустем Шайахметов рассуждает о том, что важнее - пиво или здоровье нации.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте