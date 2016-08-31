В Уфе нашли потерявшегося в Челябинске подростка

Злата ЗУКОВИЧ

В родном городе парень был объявлен в розыск.

Фото: Кристина Дейнеко

Вчера, 30 августа, около 05:00 уфимского времени в Уфе полицейский доставил одиноко катающегося по улицам юношу в отделение полиции №10.

Как оказалось, под конец летних каникул 15-летний школьник выехал на велосипеде из Челябинска в Уфу. Парень из Челябинска был объявлен в розыск – четыре дня назад он отправился в столицу Башкирии, никого не предупредив.

Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, мама подростка сегодня приехала за ним в Уфу и забрала домой, в Челябинск.