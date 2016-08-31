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31 августа, среда
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ХРОНОГРАФ
В Уфе нашли потерявшегося в Челябинске подростка// 31.08.2016
В родном городе парень был объявлен в розыск.
Фото: Кристина Дейнеко
Вчера, 30 августа, около 05:00 уфимского времени в Уфе полицейский доставил одиноко катающегося по улицам юношу в отделение полиции №10.
Как оказалось, под конец летних каникул 15-летний школьник выехал на велосипеде из Челябинска в Уфу. Парень из Челябинска был объявлен в розыск – четыре дня назад он отправился в столицу Башкирии, никого не предупредив.
Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, мама подростка сегодня приехала за ним в Уфу и забрала домой, в Челябинск.
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