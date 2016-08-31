У жителей Башкирии в сентябре будет дополнительный выходной

Наталья КУЗНЕЦОВА

Нерабочим будет день празднования мусульманского праздника Курбан-байрам.

Фото: www.youtube.com

В сентябре у жителей Башкирии будет на один выходной больше, чем у других жителей России. 12 сентября республика будет праздновать мусульманский праздник Курбан-байрам. Согласно региональному закону, этот день объявлен праздничным и нерабочим, сообщает пресс-служба правительства республики.

- Таким образом, при пятидневной рабочей неделе выходными днями являются: 10, 11 и 12 сентября, - уточняется в сообщении.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения — исламский праздник окончания хаджа. Он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в десятый день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения пророка Ибрахима.