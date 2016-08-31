В Уфе 1 сентября перекроют улицу из-за школьного велопарада

Наталья КУЗНЕЦОВА

Традиционный праздник пройдет в микрорайоне Затон.

В уфимском микрорайоне Затон завтра, 1 сентября, пройдет традиционный велопарад школьников. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- В связи с проведением школьного велопарада в этот день с 12.00 до 12.30 часов будет прекращено движение транспорта по ул. Ахметова, на участке от ул. Шмидта до остановки общественного транспорта «Улица Пожарского», - сообщили в пресс-службе. - Администрация города приносит извинения за временные неудобства и просит заранее планировать маршрут движения.