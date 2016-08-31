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31 августа, среда
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ХРОНОГРАФ
В Уфе 1 сентября перекроют улицу из-за школьного велопарада// 31.08.2016
Традиционный праздник пройдет в микрорайоне Затон.
В уфимском микрорайоне Затон завтра, 1 сентября, пройдет традиционный велопарад школьников. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- В связи с проведением школьного велопарада в этот день с 12.00 до 12.30 часов будет прекращено движение транспорта по ул. Ахметова, на участке от ул. Шмидта до остановки общественного транспорта «Улица Пожарского», - сообщили в пресс-службе. - Администрация города приносит извинения за временные неудобства и просит заранее планировать маршрут движения.
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