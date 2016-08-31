В Башкирии выплатят 400 тысяч рублей за мертворожденного ребенка

Злата ЗУКОВИЧ

Семья осталась без малыша из-за халатности врачей.

В 2013 году 23-летняя роженица, лежавшая в больнице №3 города Стерлитамака, пострадала от невнимательности врачей. Ей неверно определили срок беременности и не провели необходимую диагностику. В итоге пациентку с осложнениями на десятом месяце беременности не госпитализировали, у ребенка развилась патология во время родов, и малыш родился мертвым. Позже эксперты установили, что кесарево сечение спасло бы ребенка.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, женщина вместе с мужем обратилась в суд за взысканием денежной компенсации с медицинского учреждения. Прокуратура требования истцов поддержала. Сейчас больница обязана выплатить семье 400 тысяч рублей компенсации морального вреда.