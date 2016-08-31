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31 августа, среда
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ХРОНОГРАФ
В Уфе с началом учебного года увеличится количество пробок// 31.08.2016
По статистике, со 2 сентября утром загруженность города увеличивается на 1,1 балла.
С началом учебного года ситуация с загруженностью дорог заметно ухудшается. Во многих городах-миллионниках – Москве, Омске, Челябинске, Нижнем Новгороде и Новосибирске рост пробок отмечается уже с середины августа. Однако в Уфе основной рост пробок происходит только после 1 сентября. Такие данные приводит Яндекс, изучив статистику за последние три года.
С середины августа по начало сентября в городе ситуация на дорогах меняется незначительно – рост пробок в среднем составляет 0,3 балла.
Например, на прошлой неделе, с 22 по 28 августа, в Уфе в утренний час пик с понедельника по среду пробки составляли 3 балла, в четверг и пятницу – 4 балла, вечером в понедельник и вторник были заторы в 4 балла, в среду – 7 баллов, в четверг и пятницу – 6 баллов.
А на позапрошлой неделе, с 15 по 21 августа, утренние пробки оценивались в 2-3 балла, вечерние - в 3-4 балла.
Как правило, существенно меняться ситуация на дорогах Уфы начинает со 2 сентября, когда загруженность города в утренний час пик увеличивается на 1,1 балла.
А в первый день учебного года, по мнению исследователей, в городе не бывает рекордных пробок: утром машины скапливаются на подъездах к школам, что не влияет на ситуацию на основных магистралях.
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