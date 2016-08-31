В Уфе с началом учебного года увеличится количество пробок

Ольга КОРЗИК

По статистике, со 2 сентября утром загруженность города увеличивается на 1,1 балла.

С началом учебного года ситуация с загруженностью дорог заметно ухудшается. Во многих городах-миллионниках – Москве, Омске, Челябинске, Нижнем Новгороде и Новосибирске рост пробок отмечается уже с середины августа. Однако в Уфе основной рост пробок происходит только после 1 сентября. Такие данные приводит Яндекс, изучив статистику за последние три года.

С середины августа по начало сентября в городе ситуация на дорогах меняется незначительно – рост пробок в среднем составляет 0,3 балла.

Например, на прошлой неделе, с 22 по 28 августа, в Уфе в утренний час пик с понедельника по среду пробки составляли 3 балла, в четверг и пятницу – 4 балла, вечером в понедельник и вторник были заторы в 4 балла, в среду – 7 баллов, в четверг и пятницу – 6 баллов.

А на позапрошлой неделе, с 15 по 21 августа, утренние пробки оценивались в 2-3 балла, вечерние - в 3-4 балла.

Как правило, существенно меняться ситуация на дорогах Уфы начинает со 2 сентября, когда загруженность города в утренний час пик увеличивается на 1,1 балла.

А в первый день учебного года, по мнению исследователей, в городе не бывает рекордных пробок: утром машины скапливаются на подъездах к школам, что не влияет на ситуацию на основных магистралях.