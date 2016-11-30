30 ноября, среда
ХРОНОГРАФ

«Триколор» начал терять ключевых клиентов

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 30.11.2016
Первым ушли каналы холдинга «Discovery».

Крупнейшие телеканалы холдинга «Discovery» Eurosport и TLC стали недоступны к просмотру абонентам «Триколора». Как пояснил генеральный директор «Медиа Альянса» (представляет интересы холдинга Дискавери в России) Григорий Лавров, «Триколор» выдвинул «неприемлемые условия». Теперь «Discovery» вынужден расширять сотрудничество с конкурентами.

В свою очередь в «НТВ-Плюс» только рады такому развитию событий. «Discovery» - «системообразующий игрок», именно так охарактеризовал холдинг генеральный директор «НТВ-Плюс» Михаил Демин в интервью корреспонденту «Коммерсанта».

Можно напомнить, что «Триколор» попал в поле зрения Федеральной антимонопольной службы и дело дошло до судов, и ещё имеются тяжбы с региональными телеканалами. Как сообщает «Коммерсант», помимо недоступности грандов от «Discovery», в сентябре «Триколор» сообщал о приостановке вещания каналов из группы ВГТРК: «Моя планета», «Наука 2.0», «Русский роман» и другие. Связано это было «с переговорами с правообладателем по продлению сотрудничества». При этом в типовом договоре «Триколора» сказано, что поставщик имеет право в одностороннем порядке изменить список каналов и даже абонентскую плату за услуги, единственное обязательство - уведомить об этом клиента. Это может быть сделано и на сайте компании, поэтому нет никакой гарантии, что телезритель узнает об изменении контента на своём телевизоре раньше, чем нажмёт на кнопку "ВКЛ". Если учесть, что ранее этих клиентов заманивали «бесплатным» оборудованием, на самом деле продавая его в рассрочку, то зрители, скорее всего, не будут обрадованы этим изменениям, ведь кто-то уже привык смотреть именно выпавшие из программы телеканалы.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ХРОНОГРАФ

30.11.2016
В Уфе в школе №116 капремонт не проводили 53 года
Родители учеников просят выделить деньги в следующем году.

30.11.2016
ОНФ предложил разработать программу по рекультивации мусорных свалок
На ее финансирование, считать общественники, можно направить штрафы предприятий.

30.11.2016
ОНФ предложил придать Уфе статус исторического поселения
Кроме того, общественники считают нужным запретить строить объекты на месте сгоревших зданий.

29.11.2016
В уфимском микрорайоне «Дёма» появится временная свалка
Администрация города передаст землю под свалку в безвозмездное пользование

29.11.2016
В Башкирии ВАЗ-2111 въехал в карету скорой помощи
Трое пострадавших были госпитализированы.

29.11.2016
В Башкирии поликлиники переходят на выдачу электронных рецептов
Об этом сообщила руководитель Роздравнадзора по Башкирии Динара Гашимова

29.11.2016
В Башкирии создано более 300 народных дружин
Их численность насчитывает почти 7 тысяч человек

28.11.2016
Башкирия получит 17 новых автомобилей «скорой» помощи
Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев.

28.11.2016
В Башкирии компания отдаст полмиллиона рублей за взяточничество директора
Руководитель предложил 5000 рублей от лица компании, организация в итоге отдаст 500000.

28.11.2016
В Башкирии автобус с детьми попал в ДТП
Пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте.

27.11.2016
В Башкирии избрали председателя регионального отделения «Зеленые»
В Уфе состоялось заседание регионального совета партии

26.11.2016
В Уфе появится дискуссионная площадка «Экономический кружок»
Открыта регистрация на первую встречу участников

26.11.2016
В Уфе под землю провалилась «Лада- Калина»
Автомобиль так и не удалось найти

26.11.2016
В Уфе открылся Республиканский перинатальный центр
Новое здание площадью 24,3 тысячи кв. м рассчитано на 130 пациентов.

25.11.2016
В Уфе горел православный храм
Обошлось без жертв.

25.11.2016
В Башкирии мужчина насмерть сбил пенсионерку
Женщина переходила дорогу в неположенном месте.

24.11.2016
В первый день зимы в уфимской Черниковке 22 дома и лицей останутся без воды
«Уфаводоканал» предупредил о плановом отключении воды.

5-Я КОЛОНКА

ФОТОФАКТ
Дороги Уфы тают вместе со снегом

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"