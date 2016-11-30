В Уфе в школе №116 капремонт не проводили 53 года

Наталья КУЗНЕЦОВА

Родители учеников просят выделить деньги в следующем году.

Фото: Наталья Кузнецова

Жители микрорайона Орджоникидзевского района Уфы, в котором расположена школа 116, просят провести капитальный ремонт здания. Образовательное учреждения было построено в 1963 году, и с тех пор здесь не проводился капитальный ремонт.

- Сейчас в стенах школы появились трещины, требуется ремонт лестничных пролетов и полов первого этажа, - отметил сегодня уфимец Павел Токарев на публичных слушаниях по проекту городского бюджета. - Все это делает опасным пребывание в здании детей. Кроме того, нужно произвести замену системы отопления и кровли, так как крыша постоянно течет.

С просьбой о выделении средств на ремонт в горсовет также обратились родители еще двух школ. Первый – это лицей "Содружество" №106, в котором недавно температура воздуха в классах понизилась на столько, что детям пришлось заниматься в верхней одежде. Аналогичная просьба поступила по школе №44, которая была построена 1937 году, а последний раз ремонт проводился 26 лет назад.