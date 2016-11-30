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ХРОНОГРАФ

ОНФ предложил разработать программу по рекультивации мусорных свалок

Наталья КУЗНЕЦОВА // 30.11.2016
На ее финансирование, считать общественники, можно направить штрафы предприятий.

Фото: time02.ru

Общероссийский народный фронт попросил главу региона принять программу по рекультивации мусорных свалок. Предложение было озвучено в ходе встречи активистов общественной организации с Рустэмом Хамитовым, сообщает его пресс-служба.

Средства на эти цели, как считают общественники, можно направить из штрафных платежей предприятий и организаций, загрязняющих окружающую среду. По подсчётам ОНФ, это почти 400 миллинов рублей в год, 

Сейчас в республике более трех тысяч свалок, практически на всех из них мусор просто вываливается в кучу, но не утилизируется. Один из самых плохих примеров – свалка около села Дмитриевка Уфимского района. Сегодня там практически полигон бытовых отходов площадью более одного квадратного километра.

– Приходится признать, что власть отстала от требований времени и не смогла предоставить правильно оборудованные площадки для складирования и захоронения отходов. То, что вы взяли эти объекты на контроль, хорошо. Мы вам поможем и совместными усилиями сможем навести порядок, но надо проявлять характер. Это источник огромных доходов для криминальных структур, поэтому борьба может носить очень ожесточённый характер, – сказал Рустэм Хамитов. – Нам надо думать о формате экологической полиции – местной, муниципальной, районной. Нам нужна система. Надо возвращаться к теме экологических отрядов, дружин. Для муниципалитетов это не такие большие расходы.

Ранее, на "Форуме действий" Общероссийского народного фрона глава движения и государства Владимир Путин рассказал о том, что с аналогичной проблемой в Московской области ему пришлось разобраться лично и непосредственно, а порядок был наведен с привлечением войск Национальной гвардии.

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