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30 ноября, среда
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ХРОНОГРАФ
ОНФ предложил разработать программу по рекультивации мусорных свалок// 30.11.2016
На ее финансирование, считать общественники, можно направить штрафы предприятий.
Фото: time02.ru
Общероссийский народный фронт попросил главу региона принять программу по рекультивации мусорных свалок. Предложение было озвучено в ходе встречи активистов общественной организации с Рустэмом Хамитовым, сообщает его пресс-служба.
Средства на эти цели, как считают общественники, можно направить из штрафных платежей предприятий и организаций, загрязняющих окружающую среду. По подсчётам ОНФ, это почти 400 миллинов рублей в год,
Сейчас в республике более трех тысяч свалок, практически на всех из них мусор просто вываливается в кучу, но не утилизируется. Один из самых плохих примеров – свалка около села Дмитриевка Уфимского района. Сегодня там практически полигон бытовых отходов площадью более одного квадратного километра.
Ранее, на "Форуме действий" Общероссийского народного фрона глава движения и государства Владимир Путин рассказал о том, что с аналогичной проблемой в Московской области ему пришлось разобраться лично и непосредственно, а порядок был наведен с привлечением войск Национальной гвардии.
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