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30 ноября, среда
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ХРОНОГРАФ
ОНФ предлагать придать Уфе статус исторического поселения// 30.11.2016
Кроме того, общественники считают нужным запретить строить объекты на месте сгоревших зданий.
Для сохранения объектов культурного наследия Общероссийский народный фронт (ОНФ) предлагает придать центральной части Уфы статус исторического поселения. Такая идея была озвучена в ходе встречи Рустэма Хамитова с сопредседателями общественной организации, сообщает пресс-служба главы региона.
- Для этого Министерству культуры РБ нужно сформировать пакет документов и материалов с утверждением границ и предметов охраны исторических поселений, - говорится в сообщении.
Кроме того активисты предлагают установить запрет нового строительства на месте снесённых либо сгоревших объектов культурного наследия. Как считают в ОНФ, если памятник аритектуры сгорел, на этом участке должны быть проведены лишь рекреационные работы, а территория вокруг благоустроена. Другой варинат – воссоздание утраченного здания-памятника.
Рустэма Хамитов в свою очередь отметил, что многие гости Уфы, в том числе федеральные министры, депутаты, просят сохранить лицо города.
В ходе встречи общественники пригласили Хамитова на экскурсию по Уфе. Глава региона предложение принял.
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