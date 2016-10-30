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30 октября, воскресенье
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ХРОНОГРАФ
В Уфе Renault Logan наехал на пешехода в Затоне// 30.10.2016
Очевидцы сообщают, что обошлось без серьезных травм.
Фото: https://vk.com/bashdtp
Вчера вечером, 29 октября, в микрорайоне Затон автомобиль «Renault Logan» сбил пешехода. Очевидцы отмечают в группе «БашДТП», что причиной ЧП стал гололед, также они сообщили, что потерпевший самостоятельно поднялся и ушел. На место происшествия выезжала карета «Скорой помощи» и сотрудники ДПС.
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