В Уфе легковушка врезалась в автокран

Злата ЗУКОВИЧ

Информация о пострадавших еще не поступила.

Фото: https://vk.com/bashdtp

Вчера, 29 октября, в северной части Уфы на улице Интернациональной легковушка «Skoda» протаранила автокран. Произошедшее ДТП вероятнее всего является сезонным. Очевидцы произошедшего в группе социальной сети «БашДТП» полагают, что легковой автомобиль не смог избежать столкновения со спецтехникой из-за мокрого дорожного покрытия. Информация о пострадавших пока не поступала.