Установлена личность и гражданство строителя, погибшего в пожаре в Уфе

Ольга КОРЗИК

Им оказался 51-летний житель КНДР.

Сегодня в Уфе во время пожара на улице Зорге, 3 погиб один человек. Как сообщает «Россия 1. Башкортостан», погибшим оказался 51-летний уроженец Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Хон Чхан Рок.

По данным следственного комитета по РБ, он легально находился на территории России. В настоящее время по факту пожара проводится доследственная проверка.