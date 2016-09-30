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ХРОНОГРАФ
Установлена личность и гражданство строителя, погибшего в пожаре в Уфе// 30.09.2016
Им оказался 51-летний житель КНДР.
Сегодня в Уфе во время пожара на улице Зорге, 3 погиб один человек. Как сообщает «Россия 1. Башкортостан», погибшим оказался 51-летний уроженец Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Хон Чхан Рок.
По данным следственного комитета по РБ, он легально находился на территории России. В настоящее время по факту пожара проводится доследственная проверка.
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