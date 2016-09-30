В Уфимском микрорайоне Сипайлово на один день отключат воду

Ольга КОРЗИК

Воды не будет 6 октября.

Фото: Кристина Дейнеко

6 октября этого года в Октябрьском районе Уфы пройдёт плановое отключение воды, сообщает пресс-служба городской администрации. Эти меры связаны с заменого участка водопроводной трубы и пожарного гидранта по ул. М. Рыльского, 11.

Холодная вода будет отключена с 10 до 19 часов будет отключена холодная вода по адресам: ул. М. Рыльского, 9/1 (Восточная экономико-гуманитарная академия), ул. М. Рыльского, 13/1 (школа №38).