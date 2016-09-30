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30 сентября, пятница
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ХРОНОГРАФ
В Уфимском микрорайоне Сипайлово на один день отключат воду// 30.09.2016
Воды не будет 6 октября.
Фото: Кристина Дейнеко
6 октября этого года в Октябрьском районе Уфы пройдёт плановое отключение воды, сообщает пресс-служба городской администрации. Эти меры связаны с заменого участка водопроводной трубы и пожарного гидранта по ул. М. Рыльского, 11.
Холодная вода будет отключена с 10 до 19 часов будет отключена холодная вода по адресам: ул. М. Рыльского, 9/1 (Восточная экономико-гуманитарная академия), ул. М. Рыльского, 13/1 (школа №38).
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