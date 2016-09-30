В Уфе построят новый республиканский центр психотерапии

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Он будет возведен в рамках проекта «К 100-летию Башкортостана — 100 объектов».

Фото: http://rkpc.ru/

В Уфе будет построено новое здание республиканского центра психотерапии. Решение о его строительстве принято Правительством республики. Медицинский объект также включен в проект «К 100-летию Башкортостана — 100 объектов». Об этом сегодня сообщил главный врач республиканского психотерапевтического центра Ильгиз Тимербулатов.