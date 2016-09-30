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ХРОНОГРАФ
Уфимский Конгресс-холл выиграл премию Russian Business Travel & MICE Award// 30.09.2016
Конкурс проходит уже 7 год подряд в целях продвижения и развития конгрессных услуг и бизнес-туризма в России.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Уфимский Конгресс-холл стал лауреатом седьмой ежегодной профессиональной премии Russian Business Travel & MICE Award. Эта награда присуждается в области индустрии делового туризма, связанной с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий. Само понятие MICE образуют четыре базовых направления: meetings — корпоративные встречи и презентации, incentives — поощрительные или мотивационные туры и программы, conferences — конференции, конгрессы и съезды, exhibitions — выставки, имиджевые мероприятия (фестивали, благотворительные концерты и т. д.), PR-события и пресс-туры.
Участников наградили 29 сентября в Москве. Первый раз премия прошла в 2010 году, учреждена она в целях продвижения и развития бизнес-туризма и конгрессных услуг в России.
Наша справка:
Понятие MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) образуют четыре базовых направления: meetings — корпоративные встречи и презентации, incentives — поощрительные или мотивационные туры и программы, conferences — конференции, конгрессы и съезды, exhibitions — выставки, имиджевые мероприятия, PR-события и пресс-туры.
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