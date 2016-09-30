Уфимский Конгресс-холл выиграл премию Russian Business Travel & MICE Award

Кристина ДЕЙНЕКО

Конкурс проходит уже 7 год подряд в целях продвижения и развития конгрессных услуг и бизнес-туризма в России.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Уфимский Конгресс-холл стал лауреатом седьмой ежегодной профессиональной премии Russian Business Travel & MICE Award. Эта награда присуждается в области индустрии делового туризма, связанной с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий. Само понятие MICE образуют четыре базовых направления: meetings — корпоративные встречи и презентации, incentives — поощрительные или мотивационные туры и программы, conferences — конференции, конгрессы и съезды, exhibitions — выставки, имиджевые мероприятия (фестивали, благотворительные концерты и т. д.), PR-события и пресс-туры.

Участников наградили 29 сентября в Москве. Первый раз премия прошла в 2010 году, учреждена она в целях продвижения и развития бизнес-туризма и конгрессных услуг в России.



Всего было чуть более 200 участников, все они боролись за престижную награду. Голосование длилось три месяца, а в 15-ти номинациях было подано около 2 миллионов интернет-голосов. Башкирская столица была заявлена в номинации «Лучший конгрессный центр России».

- Премия Russian Business Travel & MICE Award (Русская премия в области делового туризма и корпоративных мероприятий) - это самая престижная в сфере делового туризма премия. Мы уступили только Центру международной торговли Москвы. Всего за звание "Лучшего конгрессного центра" боролось 16 претендентов. Для нас это значимая и важная победа - прокомментировал директор АНО по подготовке и реализации мероприятий по развитию межнационального и международного сотрудничества "Офис-группа Республики Башкортостан" Николай Фадеев.

Наша справка:

Понятие MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) образуют четыре базовых направления: meetings — корпоративные встречи и презентации, incentives — поощрительные или мотивационные туры и программы, conferences — конференции, конгрессы и съезды, exhibitions — выставки, имиджевые мероприятия, PR-события и пресс-туры.