"Седьмое небо" в Уфе может быть небезопасным

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Очевидцы рассказали, что во время катания дверь кабинки распахнулась.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Жители Уфы решили провести время с пользой и прокатиться на колесе обозрения "Седьмое небо". Оно располагается на остановке Горсовет, с него отличный обзор на парк "Волшебный мир". Но каково же было их удивление, когда на огромной высоте дверь кабинки внезапно открылась, сообщает интернет-портал Ufa-room.

Недовольные клиенты предупредили других, что если кто-то будет кататься на небезопасном колесе, то придется внимательно смотреть за своими детьми во время катания.