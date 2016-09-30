В уфимской Нижегородке появится новый жилой комплекс

Ольга КОРЗИК

Компания «Стройфедерация» приступила к разработке проекта планировки и межевания.

Фото: Кристина Дейнеко

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов разрешил ООО «Инвестиционно-строительная компания «Стройфедерация» приступить к разработке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами Рабочей, Силикатной, Большой Заливной и проектируемой улицей в Ленинском районе города (микрорайон Нижегородка).

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии города. Здесь планируется строительство нового жилого комплекса. Компании в течение 18 месяцев предстоит разработать проект для территории общей площадью 23,8 га и предоставить его на согласование в Главархитектуру города, а после этого провести публичные слушания.